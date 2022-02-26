Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-1° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
33 минуты назад

Битва на сетках: Леонтьев и солист Måneskin

Катя Кобышева

Итальянская группа Måneskin, прогремевшая на "Евровидении", обрела фанатов и в России. Музыканты нашли возможность приехать в Москву и пообщаться с поклонниками, несмотря на все ковидные ограничения и массу сложностей с ними связанных.

1/9 Давид Дамиано, Валерий Леонтьев
Фото: globallookpress.com, РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/9 Давид Дамиано, Валерий Леонтьев
Фото: @ykaaar, legion-media.ru
3/9 Давид Дамиано, Валерий Леонтьев
Фото: globallookpress.com, legion-media.ru
4/9 Давид Дамиано, Валерий Леонтьев
Фото: @maneskinofficial, legion-media.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/9 Давид Дамиано, Валерий Леонтьев
Фото: legion-media.ru
6/9 Давид Дамиано, Валерий Леонтьев
Фото: @ykaaar, legion-media.ru
7/9 Давид Дамиано, Валерий Леонтьев
Фото: globallookpress.com, legion-media.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/9 Давид Дамиано, Валерий Леонтьев
Фото: @ykaaar, legion-media.ru
9/9 Давид Дамиано, Валерий Леонтьев
Фото: globallookpress.com

Одна из почитательниц таланта экстравагантных итальянцев обратила внимание на то, что образы Давида Дамиано до степени смешения сходны с костюмами одного из самых популярных в России исполнителей Валерия Леонтьева, который превращал в настоящее шоу каждый свой выход на сцену даже в сборных концертах, не говоря уже о сольных. Своими наблюдениями она поделилась на форуме "Сообщество насИкомых". "Рамблер" предлагает рассмотреть повнимательнее наряды артистов, чтобы найти сходства и отличия.

С Давидом Дамиани работает известный в Италии, а теперь и в мире, стилист Николо Чериони. Чаще всего он предлагает артисту вещи брендов Etro и Gucci. Конечно, это не те же самые вещи, которые можно было увидеть на Валерии Леонтьеве в разные годы, но не заметить сходство очень сложно.

Стразы, сетка, рванина, оголенная грудь, кожаные трусы — для Валерия Леонтьева ничего не было слишком. Кстати, на заре своей карьеры некоторые костюмы он изготавливал собственноручно. Сейчас стиль главного казановы российского шоубиза и бродяги любви претерпел существенные изменения, вместо буйства красок — монохром, вместо казаков и платформы — кроссовки японских дизайнеров, вместо рванины — сложный крой.

Давид Дамиано как будто нашел те самые "сокровища Черного моря" и вернул нам сияющие нулевые. Летящие рубашки, расстегнутые на все пуговицы, рюши, перья, стразы, ремни и портупеи — можно, пожалуйста, всего и побольше.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители