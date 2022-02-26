Битва на сетках: Леонтьев и солист Måneskin

Итальянская группа Måneskin, прогремевшая на "Евровидении", обрела фанатов и в России. Музыканты нашли возможность приехать в Москву и пообщаться с поклонниками, несмотря на все ковидные ограничения и массу сложностей с ними связанных.

Одна из почитательниц таланта экстравагантных итальянцев обратила внимание на то, что образы Давида Дамиано до степени смешения сходны с костюмами одного из самых популярных в России исполнителей Валерия Леонтьева, который превращал в настоящее шоу каждый свой выход на сцену даже в сборных концертах, не говоря уже о сольных. Своими наблюдениями она поделилась на форуме "Сообщество насИкомых". "Рамблер" предлагает рассмотреть повнимательнее наряды артистов, чтобы найти сходства и отличия.

С Давидом Дамиани работает известный в Италии, а теперь и в мире, стилист Николо Чериони. Чаще всего он предлагает артисту вещи брендов Etro и Gucci. Конечно, это не те же самые вещи, которые можно было увидеть на Валерии Леонтьеве в разные годы, но не заметить сходство очень сложно.

Стразы, сетка, рванина, оголенная грудь, кожаные трусы — для Валерия Леонтьева ничего не было слишком. Кстати, на заре своей карьеры некоторые костюмы он изготавливал собственноручно. Сейчас стиль главного казановы российского шоубиза и бродяги любви претерпел существенные изменения, вместо буйства красок — монохром, вместо казаков и платформы — кроссовки японских дизайнеров, вместо рванины — сложный крой.