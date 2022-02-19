Как постарела супермодель девяностых Кристи Тарлингтон

Кристи Тарлингтон входила в когорту легендарных топ-моделей девяностых наравне с Линдой Евангелистой, Клаудией Шиффер, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл. Они диктовали моду, привычки, образ жизни. «Рамблер» выяснил, как сейчас выглядит знаменитая красавица.

1/8 Кристи Тарлингтон родилась 2 января 1969 года в семье летчика и стюардессы. Фото: Globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Она входила в когорту легендарных топ-моделей девяностых наравне с Линдой Евангелистой, Клаудией Шиффер, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл. Фото: @cturlington 3/8 В 18 лет она перебралась в Нью-Йорк по приглашению главы модельного агентства Ford Models Эйлин Форд. Фото: @gavinbondphotography 4/8 В 2008 году известный агент Джеймс Скалли называл Кристи Тарлингтон величайшей моделью всех времен. Фото: @regancameron_ Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 В 1994 году топ-модель надолго оставила подиум и появилась на показе Marc Jacobs лишь в 2019 году. Фото: @cturlington 6/8 В 2003 году Кристи Тарлингтон вышла замуж за актера, режиссера и сценариста Эдварда Бёрнса. Российские зрители знают по комедии «27 свадеб». Фото: @cturlington 7/8 У пары двое детей — дочь Грейс и сын Финн. Кстати, сестра Кристи Келли замужем за братом Эдварда Брайаном. Фото: @cturlington Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Кристи Тарлингтон практикует йогу. Она считает, что йога не только помогает сохранять тело в форме, но приближает ее к католической вере. Фото: @cturlington

Кристи Тарлингтон родилась 2 января 1969 года в семье летчика и стюардессы. Кристи была средней из трех дочерей. Она была воспитана в католицизме и до сих продолжает исповедовать эту религию. Юная Кристи обожала лошадей и верховую езду. Фотограф Дэнни Коуди увидел обворожительную всадницу и тут же предложил ей поработать фотомоделью.

Видео дня

Родители неохотно согласились, а сама Кристи решила, что съемки — это неплохая подработка, которая позволит ей заниматься конным спортом. О профессиональной карьере манекенщицы она тогда не думала. Кристи получала сто долларов в час и снималась по вечерам и в выходные, чтобы не пропускать уроки. Очень скоро Кристи Тарлингтон стала знаменитостью модной индустрии Майами. В 18 лет она перебралась в Нью-Йорк по приглашению главы модельного агентства Ford Models Эйлин Форд. Она отправила ее в Париж, но первый крупный контракт Кристи оказался неудачным. Модель вернулась в США, однако вторая попытка оказалась успешной и снимки, которые сделал Артур Элгорт, попали в американский Vogue.

Это стало отправной точкой в карьере Кристи Тарлингтон. С тех пор она сотрудничала с журналами Harper's Bazaar, Elle, Marie Claire, L'Officiel, Tatler, Glamour, Cosmopolitan, Allure. Манекенщица работала с брендами Calvin Klein, Chanel, Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, Donna Karan, Prada, Valentino, Versace, Louis Vuitton, Max Mara, Michael Kors.

В 2008 году известный агент Джеймс Скалли называл Кристи Тарлингтон величайшей моделью всех времен.

«Вы могли бы объединить всех моделей в одну, но она даже не приблизилась бы к ней. Наверное, это была моя самая большая любовь. Было бы мечтой иметь возможность снова поработать с ней до того, как я уйду на пенсию, но это кажется мне столь же вероятным, как выигрыш в лотерею».

В 1994 году топ-модель надолго оставила подиум и появилась на показе Marc Jacobs лишь в 2019 году. Кристи Тарлингтон занялась общественными проектами.

В частности, она сотрудничала с гуманитарной организацией CARE, занимающейся проблемами женского здоровья. Кроме того, она создала организацию Every Mother Counts для защиты беременных женщин и пропаганды безопасных родов. Эта тема особенно близка знаменитости, так как она сама столкнулась с осложнениями во время родов.

В юности топ-модель была заядлой курильщицей, однако потом избавилась от вредной привычки. Ее отец, тоже курильщик со стажем, скончался от рака, поэтому Кристи много времени уделяет борьбе с курением.

В 2003 году Кристи Тарлингтон вышла замуж за актера, режиссера и сценариста Эдварда Бёрнса. Российские зрители знают по комедии «27 свадеб», где он сыграл вместе с Кэтрин Хайгл. У пары двое детей — дочь Грейс и сын Финн. Кстати, сестра Кристи Келли замужем за братом Эдварда Брайаном.