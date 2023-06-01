"Платье для президента": легендарные образы Мэрилин Монро

Мэрилин Монро родилась 1 июня 1926 года. Легендарная актриса, певица и модель, ставшая секс-символом 1950-х годов известна всему миру, а ее образы до сих пор пытаются повторить звезды мирового масштаба.

Монро ушла из жизни по своей воле – совершив самоубийство в августе 1962 года. В тот момент США и Европа были шокированы этой новостью. На фоне странной кончины знаменитой актрисы появилось множество версий произошедшего. Заключение экспертизы показало отравление лекарственными веществами, которые Монро назначал психотерапевт. Впоследствие многие винили именно его в совершении врачебной ошибки, а кто-то был убежден, что Мэрилин стала жертвой политического преступления братьев Кеннеди. Звезда прожила не слишком долгую, но при этом очень яркую жизнь.

Фильмы, в которых играла Монро смотрели далеко не все, однако практически всем известны ее образы из этих картин. Лента "Зуд восьмого года" прославилась на весь мир, пожалуй, как раз благодаря знаменитой сцене с Монро, в которой у актрисы разлетается легендарное белое платье. И те, кто даже не знал названия этого фильма, совершенно точно представляют себе кадр именно из этой картины, когда речь заходит о Мэрилин Монро.

Впрочем, это не единственный образ Монро, который и по сей день считается воплощением красоты и женственности. Хоть некоторые из ее платьев и были полупрозрачными, ее никогда не воспринимали вульгарной. Например, знаменитое "платье для президента", в котором Мэрилин исполняла песню на 45-летнем юбилее президента США Джона Кеннеди, и вовсе прозвали "голым", но при этом звезда выглядела сногсшибательно и очень даже изящно.