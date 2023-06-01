Супермодели 90-х Хайди Клум исполнилось 50 лет

Супермодель 90-х Хайди Клум пришла в мир моды довольно поздно. В 18-летнем возрасте, будучи простой школьницей, она обошла 25 тысяч конкуренток и стала победительницей Late-Night-Show Томаса Готтшалька. В качестве призу Хайди предложили контракт с модельным агентством на 300 000 долларов.

Настоящую славу модель обрела в 1998 году, когда фотография Клум в купальнике попала на обложку американского журнала Sports Illustrated. Номер разошелся 20-миллионным тиражом в США и открыл девушке двери в элиту мировой моды.

Клум стала ангелом Victoria's Secret, позировала для Vogue и ELLE, снималась в рекламе McDonald’s, SPAR, Volkswagen. К 2008 году девушка вошла в список 15 богатейших моделей в мире по данным Forbes.

Помимо карьеры в индустрии красоты Хайди также пробовала сниматься в кино. На ее счету две роли в полнометражных фильмах «Английский цирюльник» и «Заколдованная Элла», а также несколько эпизодических ролей в сериалах «Секс в большом городе», «Отчаянные домохозяйки» и «Как я встретил вашу маму».

Личная жизни супермодели была бурной. Она три раза была замужем и несколько раз крутила громкие романы, которые с удовольствием обсуждала мировая пресса. Несмотря на то, что Хайди Клум родила четверых детей, она остается все такой же красивой и утонченной, словно ей все еще 18 лет.