На слуху: жена Ефремова подает на развод 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@juliakovalchuk

Юлия Ковальчук выложила в своем Instagram фото семилетней давности, но подписчики кадры не оценили.

Певица хотела доказать, что не изменилась за это время. Свои достижения артистка попыталась перечислить в одном посте: она родила дочь, сохранила вес, записала более 20 песен, делала всё, чтобы любить мужа «ещё больше» и не убить его.

@koroleva__star

В своем Instagram Наташа Королева опубликовала фото с сыном и написала трогательный текст.

«Мой любимый Архип, спасибо тебе, за то что ты у меня есть. Это такое счастье быть мамой мальчика, юноши, мужчины»,

— написала Королева.

кадр из фильма "На дне"

Звукорежиссер Софья Кругликова решила официально разорвать отношения с Михаилом Ефремовым. Об этом сообщает Комсомольская правда со ссылкой на близкого приятеля актера.

«Софья собралась разводиться, принципиальное решение принято. Для Миши это станет ударом»,

— поведал он.

@alibasov_nana

Продюсер Бари Алибасов недавно представил публике свою новую пассию. Несмотря на весомую разницу в возрасте (40 лет), массажистка Виктория Полторацкая уже ждет ребенка от российского шоумена.

Как рассказала в студии программы "На самом деле" сама Полторацкая, с Алибасовым они знакомы порядка пяти лет, а около трех лет назад их отношения стали более близкими, чем просто дружескими.

Актер Павел Прилучный перенес операцию после травмы головы. Напомним, артист долгое время умалчивал детали случившегося, говоря лишь, что "ударился головой об асфальт". Тем не менее, травма оказалась несколько серьезнее, поэтому врачи решили провести звезде операцию. После нее Прилучный вышел на связь с подписчиками, опубликовав новый пост в своем Instagram.