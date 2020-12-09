Ещё
Далее:
Читайте также:
Недетские истории в баре «На грудь»
Недетские истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶

На слуху: вскрылся роман Азизы и Абдулова 

Анна Арсеньева 2 часа назад
На слуху: вскрылся роман Азизы и Абдулова
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

В передозировке Алибасова "Виагрой" обвинили обезьяну

Представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что в госпитализации музыкального продюсера виновата яванская макака по кличке Маша, которая недавно появилась в его доме.
Читать новость полностью

Стали известны последствия инсульта Кондулайнен

В июле 2020 года 62-летняя актриса Елена Кондулайнен перенесла инсульт. Врачи диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и сосудистое поражение головного мозга. Последствия не удалось устранить до сих пор.
Читать новость полностью

Сестра рэпера Сереги призналась, что покрывала его жестокость

@seryogamusic
Младшая сестра рэпера Сергея Пархоменко, выступающего под псевдонимом Серега, рассказала, что была жертвой его издевательств. В этом Алена Перший призналась в своем Instagram-аккаунте.
Читать новость полностью

Азиза рассказала, как чуть не увела Абдулова из семьи

Певица Азиза рассказала, что у нее был бурный роман с актером Александром Абдуловым. По ее словам, это происходило еще в девяностых.
Читать новость полностью

Звезда "Сватов" рассказала о своем неудачном браке

Кадр из сериала "Сваты"
Актриса Татьяна Кравченко стала гостьей студии шоу "Судьба человека". Она поделилась воспоминаниями о временах, когда была замужем за художником-постановщиком Школы-студии МХАТ Владимиром Лавинским.
Читать новость полностью
Видео дня. Секреты уборки для самых ленивых
Женский форум 1
Звёзды , Елена Кондулайнен , Вадим Горжанкин , Татьяна Кравченко , Сергей Пархоменко , Бари Алибасов , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
09:14
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
Своими руками
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
02:48
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
Звёзды
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Три способа похудеть за месяц до Нового года
06:03
Три способа похудеть за месяц до Нового года
Здоровье
Звезды, которые, возможно, все еще живы
09:36
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение