На слуху: вскрылся роман Азизы и Абдулова 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что в госпитализации музыкального продюсера виновата яванская макака по кличке Маша, которая недавно появилась в его доме.

В июле 2020 года 62-летняя актриса Елена Кондулайнен перенесла инсульт. Врачи диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и сосудистое поражение головного мозга. Последствия не удалось устранить до сих пор.

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Младшая сестра рэпера Сергея Пархоменко , выступающего под псевдонимом Серега, рассказала, что была жертвой его издевательств. В этом Алена Перший призналась в своем Instagram-аккаунте.

Певица Азиза рассказала, что у нее был бурный роман с актером Александром Абдуловым. По ее словам, это происходило еще в девяностых.

Кадр из сериала "Сваты"