Все мужчины Дженнифер Лопес

Певица, актриса, танцовщица, поразительной красоты и стати женщина - Дженнифер Лопес - отмечает 24 июля очередной день рождения. И это как раз тот случай, когда с годами женщина раскрывается и становится не просто миленькой, а по-настоящему красивой. И конечно же, при таких природных данных знаменитая Джей Ло просто не могла долго оставаться одна. Когда одни отношения заканчивались, сразу же начинались другие.

"Рамблер" рассказывает обо всех мужчинах, которые были мужьями или без пяти минут мужьями великолепной Дженнифер Лопес.

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Охани Ноа

С первым мужем Дженнифер Лопес познакомилась в ресторане, где он был официантом, развелись они через одиннадцать месяцев, но после развода он продолжил работать администратором в ресторане Джей Ло. Они оставались друзьями до 2002 года, когда Охани вдруг потребовал компенсацию за то, что он не опубликует интимное видео с Дженнифер Лопес. Но звезда подала на него в суд, и бывший муж получил судебный запрет публиковать что бы то ни было.

P Diddy

С рэпером P Diddy, который тогда называл себя Паф Дэдди, Джей Ло познакомилась на съемках клипа в 2000 году. С этого момента их стали постоянно видеть вместе, музыкант помогал Дженнифер работать над первым альбомом. Но после перестрелки в одном из ресторанов Джей Ло разорвала помолвку, правда P Diddy в обиде не остался и с нежностью вспоминает бывшую возлюбленную.

Крис Джадд

А в 2001 году Дженнифер вышла замуж за танцора Криса Джадда. Но брак распался меньше чем через год.

Бен Аффлек

Новой любовью Дженнифер Лопес стал Бен Аффлек, их парй восторгались все, а журналисты их прозвали Беннифер, настолько гармонично они смотрелись вместе. Весь мир, затаив дыхание, ждал свадьбы, и не дождался. В 2003 году свадьбу решено было отменить, а в 2004 году Бен женился на другой Дженнифер - актрисе Дженнифер Гарнер.

Марк Энтони

Дженнифер Лопес недолго горевала после разрыва с Беном Аффлеком и в том же 2004 году вышла замуж за музыканта Марка Энтони, в браке с которым родились близнецы Макс и Эмма. В 2011 году они все-таки развелись.

Каспер Смарт

Еще один танцор, на этот раз на 18 лет младше самой Дженнифер. Как она признавалась в интервью, специально она не искала отношений с такой разницей возрасте, просто так получилось, что два человека встретили друг друга. После разрыва в 2016 году они остались друзьями.

Drake

Считается, что их роман продлился не более двух месяцев. Но оба они так и не подтвердили, что отношения у них были.

Алекс Родригес

Пару заметили вместе на отдыхе, почти сразу после разрыва отношений с рэпером Дрейком (если это действительно были отношения, а не пиар-роман). В 2018 году они объявили о помолвке, но свадьбу, запланированную на 2020 год, пришлось отменить из-за ковида. Еще через несколько месяцев они расстались окончательно. СМИ писали о том, что Алекс Родригес изменял Дженнифер Лопес.

Бен Аффлек