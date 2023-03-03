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2 часа назад

Постный медовик и битые огурцы: 5 лучших рецептов недели

Мира Маркина

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

Постный медовик и битые огурцы: 5 лучших рецептов недели
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Итальянский суп "Минестроне", французский "Рататуй", битые огурцы за минуту и другие вкусные рецепты – в материале "Рамблера".

Видео дня

Медовик без яиц и сметаны

Постные рецепты могут быть вкусными. Не верите? Попробуйте приготовить медовый торт по нашему рецепту. Десерт получается пропитанным, в меру сладким с отчетливым фруктовым ароматом. Его можно есть тем, кто соблюдает Великий пост и следит за фигурой.

Ингредиенты:

  • 100 гр меда (только не берите гречишный, при нагревании он может горчить)
  • 100 гр кипяченой воды комнатной температуры
  • 100 гр растительного масла без запаха
  • 100 гр сахара
  • 400 гр пшеничной муки
  • одна чайная ложка разрыхлителя
  • 600 гр фруктового сока пакетированного (в идеале – без сахара, отлично подойдет цитрусовый)
  • 80 гр сахара
  • 70 гр манной крупы

Полный рецепт читайте здесь.

Минестроне

Чтобы постный рацион был разнообразным и питательным, важно добавлять в него как вторые блюда, так и супы. Рассказываем, как приготовить овощной итальянский суп "Минестроне".

Для пассеровки к супу вам понадобятся лук, морковь, стебель сельдерея и чеснок, а далее в кастрюлю можно добавлять абсолютно любые овощи.

Рецепт смотрите в видео здесь.

Комбуча

Казалось бы, давно забытый чайный гриб навсегда остался в прошлом. Но на самом деле он переживает второе рождение под новым и очень красивым названием – комбуча.

Для приготовления напитка используются следующие продукты:

  • чай зеленый или черный,
  • сахар,
  • дрожжи,
  • бактерии.

Как правильно приготовить комбучу, читайте в нашем рецепте здесь.

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Битые огурцы за минуту

Известная закуска "битые огурцы" по-китайски называется "пай хуангуа". Ее приготовление займет у вас минимальное количество времени.

Для этого вам понадобятся:

  • 0,5 кг свежих огурцов
  • два крупных зубчика чеснока
  • две столовые ложки соевого уксуса
  • одна столовая ложка масла (горчичного или кунжутного)
  • пара щепоток семян кунжута

Подробный рецепт ищите здесь.

"Рататуй" как в мультфильме

Рататуй — это блюдо французской кухни, которое стала еще популярнее после выхода одноименного мультфильма в 2007 году.

Для того, чтобы его приготовить самостоятельно, вам понадобятся:
  • баклажаны
  • цукини
  • помидоры
  • кабачки
  • болгарские перцы
  • моцарелла или брынза
  • соль, сахар и специи по вкусу.

Подробный способ приготовления смотрите в видео.

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