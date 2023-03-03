Постный медовик и битые огурцы: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.
Итальянский суп "Минестроне", французский "Рататуй", битые огурцы за минуту и другие вкусные рецепты – в материале "Рамблера".
Постные рецепты могут быть вкусными. Не верите? Попробуйте приготовить медовый торт по нашему рецепту. Десерт получается пропитанным, в меру сладким с отчетливым фруктовым ароматом. Его можно есть тем, кто соблюдает Великий пост и следит за фигурой.
Ингредиенты:
Полный рецепт читайте здесь.
Чтобы постный рацион был разнообразным и питательным, важно добавлять в него как вторые блюда, так и супы. Рассказываем, как приготовить овощной итальянский суп "Минестроне".
Для пассеровки к супу вам понадобятся лук, морковь, стебель сельдерея и чеснок, а далее в кастрюлю можно добавлять абсолютно любые овощи.
Рецепт смотрите в видео здесь.
Казалось бы, давно забытый чайный гриб навсегда остался в прошлом. Но на самом деле он переживает второе рождение под новым и очень красивым названием – комбуча.
Для приготовления напитка используются следующие продукты:
Как правильно приготовить комбучу, читайте в нашем рецепте здесь.
Известная закуска "битые огурцы" по-китайски называется "пай хуангуа". Ее приготовление займет у вас минимальное количество времени.
Для этого вам понадобятся:
Подробный рецепт ищите здесь.
Рататуй — это блюдо французской кухни, которое стала еще популярнее после выхода одноименного мультфильма в 2007 году.
Подробный способ приготовления смотрите в видео.