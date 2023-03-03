Постный медовик и битые огурцы: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

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Итальянский суп "Минестроне", французский "Рататуй", битые огурцы за минуту и другие вкусные рецепты – в материале "Рамблера".

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Медовик без яиц и сметаны

Постные рецепты могут быть вкусными. Не верите? Попробуйте приготовить медовый торт по нашему рецепту. Десерт получается пропитанным, в меру сладким с отчетливым фруктовым ароматом. Его можно есть тем, кто соблюдает Великий пост и следит за фигурой.

Ингредиенты:

100 гр меда (только не берите гречишный, при нагревании он может горчить)

100 гр кипяченой воды комнатной температуры

100 гр растительного масла без запаха

100 гр сахара

400 гр пшеничной муки

одна чайная ложка разрыхлителя

600 гр фруктового сока пакетированного (в идеале – без сахара, отлично подойдет цитрусовый)

80 гр сахара

70 гр манной крупы

Полный рецепт читайте здесь.

Минестроне

Чтобы постный рацион был разнообразным и питательным, важно добавлять в него как вторые блюда, так и супы. Рассказываем, как приготовить овощной итальянский суп "Минестроне".

Для пассеровки к супу вам понадобятся лук, морковь, стебель сельдерея и чеснок, а далее в кастрюлю можно добавлять абсолютно любые овощи.

Рецепт смотрите в видео здесь.

Комбуча

Казалось бы, давно забытый чайный гриб навсегда остался в прошлом. Но на самом деле он переживает второе рождение под новым и очень красивым названием – комбуча.

Для приготовления напитка используются следующие продукты:

чай зеленый или черный,

сахар,

дрожжи,

бактерии.

Как правильно приготовить комбучу, читайте в нашем рецепте здесь.

Битые огурцы за минуту

Известная закуска "битые огурцы" по-китайски называется "пай хуангуа". Ее приготовление займет у вас минимальное количество времени.

Для этого вам понадобятся:

0,5 кг свежих огурцов

два крупных зубчика чеснока

две столовые ложки соевого уксуса

одна столовая ложка масла (горчичного или кунжутного)

пара щепоток семян кунжута

Подробный рецепт ищите здесь.

"Рататуй" как в мультфильме

Рататуй — это блюдо французской кухни, которое стала еще популярнее после выхода одноименного мультфильма в 2007 году.

баклажаны

цукини

помидоры

кабачки

болгарские перцы

моцарелла или брынза

соль, сахар и специи по вкусу. Для того, чтобы его приготовить самостоятельно, вам понадобятся: