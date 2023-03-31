Поке и хычины: 5 лучших рецептов недели
Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.
Готовим вместе популярный японский десерт моти, кавказские хычины и ролл со вкусом "Биг Тейсти". Подробнее — в материале "Рамблера".
Хычины
Наверняка на кухне у каждой хозяйки найдутся такие простые продукты как мука, картошка и сыр. Из этих ингредиентов можно легко приготовить очень вкусное кавказское блюдо хычины. Это национальное блюдо карачаево-балкарской кухни
представляет собой лепешки с начинкой.
Как его приготовить, смотрите в видео здесь.
Поке
Поке — это несложное блюдо, которое можно легко сделать дома, причем вариантов масса. Но, чтобы знать, как приготовить поке, нужно понимать базовые принципы.
Подробно рассказываем, как выбрать ингредиенты и основу блюда, что оно получилось идеальным, в нашем материале здесь.
Биг Тейсти Ролл
Ностальгируете по "Биг Тейсти"? Предлагаем приготовить вам более диетическую версию популярного когда-то в Макдональдсе блюда — ролл с "тем самым соусом". Для приготовления одной порции вам понадобятся следующие ингредиенты:
- тонкая пшеничная лепешка (а-ля тортилья) – одна штука
- фарш говяжий – 100 гр
- сыр эмменталь – два листа
- салат айсберг – лист
Подробный рецепт читайте здесь.
Моти
Многим этот десерт еще не знаком, хоть он активно набирает популярность. Десерт относится к японской кухне, и приготовить его вовсе не сложно. Из ингредиентов вам понадобятся:
- мука из клейкого риса,
- сахарная пудра,
- вода,
- подсолнечное масло,
- сыр маскарпоне,
- белый шоколад,
- кукурузный крахмал.
Видео с полным рецептом блюда смотрите здесь.
Десерт "Мамин любимый цветок"
Этот десерт точно произведет на всех впечатление и станет главной "моделью" для фотографий во время чаепития. Вам понадобятся:
- Одноразовые стаканчики
- Шоколад
- Творожный сыр
- Печенье
- Сметана
- Сахарная пудра
- Мята
Процесс приготовления десерта смотрите в видео здесь.