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Поке и хычины: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

Поке и хычины: 5 лучших рецептов недели
© Unsplash.com

Готовим вместе популярный японский десерт моти, кавказские хычины и ролл со вкусом "Биг Тейсти". Подробнее — в материале "Рамблера".

Хычины

Наверняка на кухне у каждой хозяйки найдутся такие простые продукты как мука, картошка и сыр. Из этих ингредиентов можно легко приготовить очень вкусное кавказское блюдо хычины. Это национальное блюдо карачаево-балкарской кухни

представляет собой лепешки с начинкой.

Как его приготовить, смотрите в видео здесь.

Поке

Поке — это несложное блюдо, которое можно легко сделать дома, причем вариантов масса. Но, чтобы знать, как приготовить поке, нужно понимать базовые принципы.

Подробно рассказываем, как выбрать ингредиенты и основу блюда, что оно получилось идеальным, в нашем материале здесь.

Биг Тейсти Ролл

Ностальгируете по "Биг Тейсти"? Предлагаем приготовить вам более диетическую версию популярного когда-то в Макдональдсе блюда — ролл с "тем самым соусом". Для приготовления одной порции вам понадобятся следующие ингредиенты:

  1. тонкая пшеничная лепешка (а-ля тортилья) – одна штука
  2. фарш говяжий – 100 гр
  3. сыр эмменталь – два листа
  4. салат айсберг – лист

Подробный рецепт читайте здесь.

Натуральные сосиски и домашний сыр: 5 лучших рецептов прошлой недели

Моти

Многим этот десерт еще не знаком, хоть он активно набирает популярность. Десерт относится к японской кухне, и приготовить его вовсе не сложно. Из ингредиентов вам понадобятся:

  • мука из клейкого риса,
  • сахарная пудра,
  • вода,
  • подсолнечное масло,
  • сыр маскарпоне,
  • белый шоколад,
  • кукурузный крахмал.

Видео с полным рецептом блюда смотрите здесь.

Десерт "Мамин любимый цветок"

Этот десерт точно произведет на всех впечатление и станет главной "моделью" для фотографий во время чаепития. Вам понадобятся:

  • Одноразовые стаканчики
  • Шоколад
  • Творожный сыр
  • Печенье
  • Сметана
  • Сахарная пудра
  • Мята

Процесс приготовления десерта смотрите в видео здесь.

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