Поке и хычины: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

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Готовим вместе популярный японский десерт моти, кавказские хычины и ролл со вкусом "Биг Тейсти". Подробнее — в материале "Рамблера".

Хычины

Наверняка на кухне у каждой хозяйки найдутся такие простые продукты как мука, картошка и сыр. Из этих ингредиентов можно легко приготовить очень вкусное кавказское блюдо хычины. Это национальное блюдо карачаево-балкарской кухни

представляет собой лепешки с начинкой.

Как его приготовить, смотрите в видео здесь.

Поке

Поке — это несложное блюдо, которое можно легко сделать дома, причем вариантов масса. Но, чтобы знать, как приготовить поке, нужно понимать базовые принципы.

Подробно рассказываем, как выбрать ингредиенты и основу блюда, что оно получилось идеальным, в нашем материале здесь.

Биг Тейсти Ролл

Ностальгируете по "Биг Тейсти"? Предлагаем приготовить вам более диетическую версию популярного когда-то в Макдональдсе блюда — ролл с "тем самым соусом". Для приготовления одной порции вам понадобятся следующие ингредиенты:

тонкая пшеничная лепешка (а-ля тортилья) – одна штука фарш говяжий – 100 гр сыр эмменталь – два листа салат айсберг – лист

Подробный рецепт читайте здесь.

Моти

Многим этот десерт еще не знаком, хоть он активно набирает популярность. Десерт относится к японской кухне, и приготовить его вовсе не сложно. Из ингредиентов вам понадобятся:

мука из клейкого риса,

сахарная пудра,

вода,

подсолнечное масло,

сыр маскарпоне,

белый шоколад,

кукурузный крахмал.

Видео с полным рецептом блюда смотрите здесь.

Десерт "Мамин любимый цветок"

Этот десерт точно произведет на всех впечатление и станет главной "моделью" для фотографий во время чаепития. Вам понадобятся:

Одноразовые стаканчики

Шоколад

Творожный сыр

Печенье

Сметана

Сахарная пудра

Мята