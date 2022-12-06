Самая красивая модель 2022 года

26-летняя американская супермодель Белла Хадид удостоилась звания "Модель года" по версии British Fashion Awards, информацию об этом опубликовали в журнале "Vogue".
Церемония вручения премии состоялась в Лондоне 5 декабря, однако сама супермодель не смогла на ней присутствовать. Несмотря на это, зрители и гости мероприятия все же смогли увидеть победительницу – девушка записала трогательное видеообращение, которое продемонстрировали на большом экране во время церемонии. О причинах, почему Белла не смогла приехать лично, она не сообщила.
За прошедший год Белла Хадид приняла участие в очень многих рекламных компаниях и крупных проектах. Она регулярно появлялась на подиумах модных показов и снималась для обложек популярных журналов.
На получение этого звания вместе с Хадид претендовали такие модели, как Куанна Чейзингхорс-Поттс, Лила Мосс, Адут Акеч и Палома Эльсессер.
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