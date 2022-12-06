Самая красивая модель 2022 года

26-летняя американская супермодель Белла Хадид удостоилась звания "Модель года" по версии British Fashion Awards, информацию об этом опубликовали в журнале "Vogue".

1/7 Париж, сентябрь 2022 года Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Нью-Йорк, сентябрь 2022 года Фото: globallookpress.com 3/7 Нью-Йорк, сентябрь 2022 года Фото: globallookpress.com 4/7 Париж, октябрь 2022 года Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Канны, июль 2021 года Фото: globallookpress.com 6/7 Канны, май 2022 года Фото: globallookpress.com 7/7 Париж, октябрь 2022 года Фото: globallookpress.com

Церемония вручения премии состоялась в Лондоне 5 декабря, однако сама супермодель не смогла на ней присутствовать. Несмотря на это, зрители и гости мероприятия все же смогли увидеть победительницу – девушка записала трогательное видеообращение, которое продемонстрировали на большом экране во время церемонии. О причинах, почему Белла не смогла приехать лично, она не сообщила.

За прошедший год Белла Хадид приняла участие в очень многих рекламных компаниях и крупных проектах. Она регулярно появлялась на подиумах модных показов и снималась для обложек популярных журналов.